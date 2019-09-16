У Києві затримали банду грабіжників



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Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Затримані — жителі столиці, віком від 20-ти до 44-х років, троє із них - раніше судимі за крадіжки, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

У столиці затримали групу чоловіків, які підозрюються в пограбуванні закладів. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Так, 15 вересня сигнал про розбійний напад надійшов на спецлінію 102. Касир закладу, розташованого на проспекті Тичини, повідомила, що у приміщення увірвалися четверо невідомих із металевими битами, побили майно та забрали 4 тис. грн виручки.

Через дві години оперативний чергової частини отримав аналогічне повідомлення. Співробітниця закладу на бульварі Русанівському заявила про те, що кілька незнайомців пошкодили у приміщенні майно та забрали із каси близько 7 тис. грн.

Потерпілі надали поліцейським прикмети нападників, а згодом правоохоронці встановили, що діяла одна група. Зловмисники пересувалися іномаркою, а відтак відповідні орієнтування розіслали всім патрулям.

Автівку поліцейські виявили на Броварському проспекті. Коли її зупинили, то у салоні перебували усі фігуранти, яких у подальшому впізнали потерпілі.

Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затримані - жителі столиці, віком від 20-ти до 44-х років, троє із них - раніше судимі за крадіжки. Встановлено, що вони можуть бути причетні до скоєння аналогічних злочинів у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Ця інформація перевіряється.

«Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи - тримання під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - повідомили у поліції.