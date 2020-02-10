У Києві затримали молодиків, причетних до розбійного нападу в Харкові (фото, відео)



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Під час затримання молодики поводилися агресивно Фото: Патрульна поліція Києва

Патрульні затримали автомобіль підозрюваних на вулиці Олени Теліги

Сьогодні, 10 лютого, вранці до поліції надійшла інформація про скоєння розбійного нападу у Харкові і про те, що ймовірні правопорушники можуть мати при собі зброю. Поліцейські встановили марку та номерні знаки транспортного засобу, на якому можуть пересувати ймовірні правопорушники.

Як повідомляє Патрульна поліція Києва, близько опівдня камери відеоспостереження зафіксували автомобіль, схожий за орієнтуванням, на проспекті Степана Бандери у Києві. Він рухався у напрямку вулиці Олени Теліги.

Зусиллями декількох екіпажів патрульної поліції автомобіль було заблоковано та зупинено.

Під час затримання, особи, які знаходились в автомобілі, поводили себе агресивно, а один із них тримав у руках розкладний ніж.

Чоловіків було затримано із застосуванням спеціальних засобів.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям затриманих.