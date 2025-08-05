У Києві затримали зловмисника, який за $15 тис. допомагав з отриманням інвалідності

Чоловік був дуже обережним і працював виключно з клієнтами, яких йому рекомендували знайомі

Вже на підставі медичних документів чоловік організовував легальний виїзд з країни

Мешканець столиці, який організував «тіньовий бізнес» на військовозобов’язаних, працював із «клієнтами» лише за рекомендацією знайомих. Про це пише «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Чоловік запевняв, що має гарні зв’язки у медичній сфері та в ТЦК, тому гарантував стовідсотковий і швидкий результат.

Зокрема, за 15 тисяч доларів він пообіцяв 34-річному киянину, у якого завершувався термін дії групи інвалідності, посприяти в її продовженні. За задумом, «клієнт» мав укласти декларацію зі знайомим лікарем, який направить його на медико-соціальну експертизу. Після її проходження чоловік мав отримати позитивний висновок про продовження статусу особи з інвалідністю, що дало б змогу отримати офіційну відстрочку від мобілізації та на законних підставах виїхати з країни.

Правоохоронці затримали зловмисника після отримання домовленої суми. Йому вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Ділку загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За клопотанням прокурорів чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 908 тис. гривень.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України, та 28-річному киянину, який скористався його послугами.

Також«Главком» писав про підозру вчительці одного із Вінницьких ліцеїв в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.