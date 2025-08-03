Поліція Харківщини затримала зловмисника, який стріляв у ветерана ЗСУ на протезі

Потерпілий – 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу

Слідчими розпoчато досудове розслідування за фактом хуліганства

У Харкові чоловік вистрелив у ветерана ЗСУ на протезі, а потім іще й відлупцював його. Очевидці інциденту кинулися відтягувати нападника. Як інформує «Главком», відповідне відео поширили у місцевих пабліках.

Згодом Національна поліція повідомила, що інцидент трапився в Індустріальному районі. Правоохоронці встановили, що під час раптового конфлікту один із учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. 22-річного постраждалого – ветерана ЗСУ – госпіталізовано.

Працівники поліції оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими розпoчато досудове розслідування за фактом хуліганства. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляє «Суспільне», у пораненого – забійна рана передньої черевної стінки.

Раніше столичні поліцейські затримали чоловіка, який вчинив стрілянину на Троєщині та поранив місцевого мешканця. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 46-річний місцевий мешканець, виходячи з супермаркету, зробив зауваження водію Audi через неправильне паркування.

Нагадаємо, 23 липня 2025 року столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у дворі житлового будинку в Подільському районі Києва. Невідомий відкрив стрільбу по автомобілю, який рухався. Затриманий пояснив свої дії тим, що стріляв у бік автомобіля з травматичної зброї через конфлікт з водієм, який стався напередодні.

8 липня, близько 7 ранку, у Деснянському районі столиці сталося вбивство. Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув. Поліція встановила особу загиблого – це 48-річний місцевий мешканець.