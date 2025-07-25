У Нікополі пасажир кинув гранату в таксиста

Внаслідок розриву боєприпасу ніхто не постраждав

У п'ятницю ввечері, 25 липня поліція Нікополя отримала повідомлення про вибух на одній з вулиць міста. Про це пише «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, співробітники якої встановили, що між 48-річним чоловіком та водієм таксі стався конфлікт.

Фігурант вийшов з авто, а через деякий час повернувся та кинув в бік автівки, в якій сидів таксист, гранату.

Правоохоронці вилучили речові докази з місця події. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Тернополі на вулиці Винниченка в одній із багатоповерхівок стався вибух гранати Ф-1, унаслідок якого загинули двоє людей, чоловік 1985 року народження та його матір 1958 року народження.

«Главком» писав, що у місті Деражня на Хмельниччині у кімнаті одного з номерів готелю пролунав вибух. Поранення від гранати отримали військовий і його дружина.

До слова, у Харкові п'яний чоловік кинув ручну гранату в салон автомобіля, внаслідок чого травмувався водій. За незавершений замах на вбивство, умисне знищення майна та незаконно поводження зі зброєю зловмисник проведе у в'язниці 15 років.