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Прикордонник проґавив ухилянта на Вінниччині: що вирішив суд

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Прикордонник проґавив ухилянта на Вінниччині: що вирішив суд
фото з відкритих джерел

Прикордонник не помітив порушника, що незаконно перетнув державний кордон у напрямку Молдови

На Вінниччині прикордонника покарали за недбалість під час несення служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Інцидент стався у Могилів-Подільському районі. Прикордонник, який ніс службу на одному з відрізків українсько-молдовського кордону, не помітив порушника, що незаконно перетнув державний кордон у напрямку Молдови.

Як встановило слідство, військовослужбовець проявив неуважність, не забезпечив належний контроль на ввіреній йому ділянці. Внаслідок цього особа безперешкодно покинула територію України, порушивши прикордонний режим.

За цим фактом суд визнав прикордонника винним в адміністративному правопорушенні, передбаченому ст. 172-15 КУпАП (недбале ставлення військовослужбовця до військової служби), та притягнув його до відповідальності.

Прокуратура наголошує на необхідності суворого дотримання службових обов’язків, особливо в умовах воєнного стану, коли питання державної безпеки набувають особливої ваги.

Нагадаємо, українські прикордонники, які працюють на кордоні з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, зазначають, що саме ця ділянка приваблює організаторів незаконного виїзду. 

До слова, прикордонники Могилів-Подільського загону виявили чергову спробу незаконного перетинання державного кордону. Вночі військовослужбовці зафіксували рух осіб, які планували перетнути річку Дністер вплав та дістатись берега сусідньої країни.

Як повідомлялось, правоохоронні органи затримали двох громадян Молдови, які влаштували турне до кордону військовозобов'язаному чоловіку у відсіку для інструментів.

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Теги: ухилянти прикордонники Держприкордонслужба суд

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