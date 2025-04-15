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У Києві на хабарі затримано чиновника однієї з районних адміністрацій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві на хабарі затримано чиновника однієї з районних адміністрацій
За попередніми даними, посадовець вимагав від фізичної особи-підприємця хабар у розмірі 120 тис. грн за «дозвіл» на незаконну торгівлю підакцизними товарами на території району
фото: Максим Бахматов/Facebook

Посадовець нібито є учасником корупційних схем

У Києві у вівторок, 15 квітня, правоохоронці затримали начальника відділу у справах підприємництва Деснянської районної державної адміністрації Василя Біньковського. За попередніми даними, посадовець вимагав від фізичної особи-підприємця хабар у розмірі 120 тис. грн за «дозвіл» на незаконну торгівлю підакцизними товарами на території району. Про це повідомив керівник Офісу трансформації Максим Бахматов, кандидатуру якого погоджено Кабміном на посаду голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації; інформує «Главком»

Підприємцю за хабар начебто обіцяли «не створювати перешкод» у веденні діяльності, якщо той погодиться на умови чиновника. Максим Бахматов повідомив, що зловмисника затримали під час передачі коштів.

За словами Максима Бахматова, Василь Біньковський «перебуває у вертикалі корупційного впливу». Бахматов стверджує, що на просування Біньковського на цю посаду активно впливав Артур Палатний, близький соратник та кум мера Києва Віталія Кличка.

«До речі, цей чиновник перебуває у вертикалі корупційного впливу заступника голови Деснянської РДА Миколи Загуменного – батька керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного. За останнього дуже запрягався і просив призначити на цю посаду кум і права рука Віталіка Кличка – Артур Палатний», – пише Бахматов. 

За словами Максима Бахматов, Василь Біньковський «перебуває у вертикалі корупційного впливу»
За словами Максима Бахматов, Василь Біньковський «перебуває у вертикалі корупційного впливу»
скриншот допису Бахматова

Нагадаємо, на Київщині затримано начальника одного з управлінь обласної податкової служби, який вимагав та отримав 735 тис. грн хабаря за сприяння безперешкодній господарській діяльності товариства. Посадовець обіцяв «кришувати» бізнес в обмін на щомісячну плату у розмірі одного відсотка від загального обсягу фінансових операцій підприємства.

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Теги: корупція в Україні хабар чиновник Артур Палатний Артур Максим Бахматов

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