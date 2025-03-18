Чиновник замовив вбивство підприємця. ДБР зімітувало злочин і провело затримання

Колишнього чиновника визнали винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років

ДБР: Голова громади тривалий час конфліктував із підприємцем, і, аби приборкати опонента, посадовець почав шукати кілера

На Полтавщині суд визнав винним у замовленні вбивства колишнього голову однієї з територіальних громад області. Про це повідомляє Главком із посиланням на ДБР та Офіс генпрокурора.

Так, наприкінці 2022 року працівники ДБР встановили, що планується вбивство підприємця з Полтавської області, для чого йде активний пошук виконавців з кримінального середовища.

«Голова громади тривалий час конфліктував із підприємцем. Врешті-решт, аби приборкати опонента, посадовець почав шукати кілера, який зміг би виконати «замовлення», – повідомили у Державному бюро розслідувань.

Щоб врятувати життя чоловіку та викрити організатора, ДБР розпочало багатоетапну спецоперацію.

За вбивство підприємця посадовець готовий був заплатити $5 тис. Чиновник розповів про плани своєму знайомому, якого попросив знайти кілера, однак той звернувся до правоохоронців.

Гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами. Завдаток передав ще у грудні 2022 року, а решту обіцяв вже після того, як впевниться у роботі кілера та отримає фотографії із вбитим чоловіком.

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фото: ДБР та Офіс генпрокурора

Працівники Бюро імітували вбивство – так замовник отримав фотографії з «трупом», а також деякі особисті речі потерпілого

Зрештою, колишнього чиновника визнали винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула Сергій Шалаєв під час судового засідання признав свою провину. Як інформує «Главком», про це заступник керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Руслан Веремчук. Він також додав, що наразі слідчі встановлюють коло причетних до вбивства Ганула.

До слова, у середу, 26 лютого, у Шевченківському районному суді Львова відбувся розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон. Підсудному В’ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід – арешт без права внесення застави до 24 квітня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

До початку засідання В’ячеслава Зінченка привезли у будівлю суду. Він також поспілкувався із журналістами. Зінченко розповів, що має можливість спілкуватися із батьком 15 хвилин один раз на тиждень. Також він додав, що почувається у безпеці після посилення заходів безпеки, зокрема носіння бронежилета та шолома.