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Суддю Київського апеляційного суду Глиняного звільнено за хабар у справі Богуслаєва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Суддю Київського апеляційного суду Глиняного звільнено за хабар у справі Богуслаєва
фото з відкритих джерел

ВРП звільнила суддю Київського апеляційного суду за вчинення істотного дисциплінарного проступку

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Віктора Глиняного з посади судді Київського апеляційного суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Вищої ради правосуддя.

«Підставою стало подання Другої дисциплінарної палати ВРП, яка визнала, що суддя вчинив істотний дисциплінарний проступок, несумісний зі статусом судді. Згідно з пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України, такі дії є підставою для звільнення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що гучна корупційна історія, пов’язана з отриманням неправомірної вигоди в розмірі 35 тисяч доларів суддями Київського апеляційного суду. За даними слідства, хабар було розділено між чотирма суддями за зняття арешту з літаків у справі ексголови «Мотор-Січі» В’ячеслава Богуслаєва.

Суддя Глиняний, за версією обвинувачення, отримав 8300 доларів, захованих у рекламній брошурі інтернет-провайдера. Під час обшуку ці кошти виявили у нього вдома. Окрім Глиняного, у справі фігурують також судді Слива, Паленик і Дзюбін. Один із них – Дзюбін залишив собі 10 тис. дол., а решту 25 тис. дол. розподілив між іншими. 

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Паленика та його колегу В’ячеслава Дзюбіна відсторонили від роботи.Їх підозрювали у отриманні неправомірної вигоди. Повідомлялося, що Паленик отримав від Дзюбіна $25 тис. у коробці з-під віскі. Надалі $8,3 тис. він запакував у пачку з-під кави і передав їх судді Сливі. Суддя Глиняний отримав $8,3 тис. у рекламній брошурі інтернет-провайдера. Під час обшуків у Дзюбіна відшукали $10 тис., переданих як неправомірну вигоду, у Паленика знайшли усі $25 тис. неправомірної вигоди, оскільки, на думку слідства, той поміняв купюри перед їхньою передачею суддям Сливі та Глиняному. В Сливи та Глиняного знайшли по $8,3 тис.

Перед цим у Києві затримали чотирьох суддів Київського апеляційного суду, підозрюваних у отриманні хабара за скасування арешту майна в справі колишнього керівника «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. За даними журналістів, мова йшла про чотирьох суддів: Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик та В'ячеслав Дзюбін.

Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та надала згоду на утримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Судді Паленику обрали запобіжний захід з можливістю внести 4 млн грн застави, згодом такий самий захід обрали ще одному судді. 

Вищий антикорупційний суд продовжив  строк дії обов'язків, покладених на суддю Київського апеляційного суду Ігоря Паленика до 15 березня 2025 року. 

Теги: історія хабар суддя Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв правосуддя звільнення

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