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    У Києві затримано чоловіка, який взяв у заручники чотирьох власних дітей

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    Затримання чоловіка, підозрюваного у насильстві у сім'ї - У Києві затримано чоловіка, який взяв у заручники чотирьох власних дітей
    Фото: Нацполіція
    Затримання чоловіка, підозрюваного у насильстві у сім'ї

    Поліція провела силову операцію для звільнення дітей і затримання чоловіка

    Спецпідрозділ столичної поліції вранці 30 серпня штурмував квартиру на вулиці Жмеринській у Святошинському районі, у якій чоловік взяв у заручники чотирьох власних дітей. Про це повідомив очільник поліції Києва Андрій Крищенко.

    Чоловік із дітьми забарикадувався в квартирі і погрожував застосувати зброю.

    «До поліцейських зателефонувала жінка і сказала, що чоловік її сестри влаштував вдома сварку і б’є дружину. Жінка із квартири втекла, а її кривдник забарикадувався в помешканні із чотирма дітьми віком від 3-х до 13-ти років і погрожував зброєю», - розповіли в поліції.

    Поліцейські провели перемовини зі зловмисником, внаслідок чого він випустив із помешкання 13-річну доньку.

    Пізніше чоловіка було затримано, діти перебувають у безпеці, їх життю нічого не загрожує.

    «Впевнившись, що під час штурму діти не постраждають, спецпідрозділ отримав команду розпочинати силову частину операції. Дітей звільнили, а зловмисника затримали», - повідомив Крищенко. 

    У помешканні працює слідчо-оперативна група, буде проводитися огляд.

    Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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    У Києві затримано чоловіка, який взяв у заручники чотирьох власних дітей
    У Києві затримано чоловіка, який взяв у заручники чотирьох власних дітей

    Нагадаємо, київський психолог Лілія Шевцова у соцмережі заявила про домашнє насильство з боку свого чоловіка - фізичне, емоційне і фінансове.

    «Батько моїх чотирьох дітей неодноразово піднімає на мене руку. Маніпулює дітьми, загрожує їх забрати і систематично погрожує вигнати з його квартири, де ми проживаємо», - повідомила Шевцова.

    На пост жінки відреагували сотні користувачів. У коментарях до посту представники Міністерства внутрішніх справ і Міністерства соціальної політики заявили, що відправили додому до Лілії наряд поліції і міжвідомчу групу, яка займеться її проблемою.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко в коментарі під постом Шевцової порекомендував жінці написати заяву на його ім'я.

    Пізніше користувачі написали в коментарях, що деякі з них поїхали до Лілі додому. Також поліція приїхала на виклик. 

    Київ діти Андрій Крищенко домашнє насильство поліція
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