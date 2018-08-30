У Києві затримано чоловіка, який взяв у заручники чотирьох власних дітей



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Фото: Нацполіція Затримання чоловіка, підозрюваного у насильстві у сім'ї

Поліція провела силову операцію для звільнення дітей і затримання чоловіка

Спецпідрозділ столичної поліції вранці 30 серпня штурмував квартиру на вулиці Жмеринській у Святошинському районі, у якій чоловік взяв у заручники чотирьох власних дітей. Про це повідомив очільник поліції Києва Андрій Крищенко.

Чоловік із дітьми забарикадувався в квартирі і погрожував застосувати зброю.

«До поліцейських зателефонувала жінка і сказала, що чоловік її сестри влаштував вдома сварку і б’є дружину. Жінка із квартири втекла, а її кривдник забарикадувався в помешканні із чотирма дітьми віком від 3-х до 13-ти років і погрожував зброєю», - розповіли в поліції.

Поліцейські провели перемовини зі зловмисником, внаслідок чого він випустив із помешкання 13-річну доньку.

Пізніше чоловіка було затримано, діти перебувають у безпеці, їх життю нічого не загрожує.

«Впевнившись, що під час штурму діти не постраждають, спецпідрозділ отримав команду розпочинати силову частину операції. Дітей звільнили, а зловмисника затримали», - повідомив Крищенко.

У помешканні працює слідчо-оперативна група, буде проводитися огляд.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, київський психолог Лілія Шевцова у соцмережі заявила про домашнє насильство з боку свого чоловіка - фізичне, емоційне і фінансове.

«Батько моїх чотирьох дітей неодноразово піднімає на мене руку. Маніпулює дітьми, загрожує їх забрати і систематично погрожує вигнати з його квартири, де ми проживаємо», - повідомила Шевцова.

На пост жінки відреагували сотні користувачів. У коментарях до посту представники Міністерства внутрішніх справ і Міністерства соціальної політики заявили, що відправили додому до Лілії наряд поліції і міжвідомчу групу, яка займеться її проблемою.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в коментарі під постом Шевцової порекомендував жінці написати заяву на його ім'я.

Пізніше користувачі написали в коментарях, що деякі з них поїхали до Лілі додому. Також поліція приїхала на виклик.