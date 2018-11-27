У Києві затримано дует розбійників



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Під час впізнання потерпілий вказав на нападників Фото: Нацполіція

Від правоохоронців вони переховувалися в хостелі

У Києві зловмисники напали на перехожого, відібрали мобільний телефон і втекли. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«До чергової частини Голосіївського управління поліції звернувся 45-річний киянин та повідомив, що на вулиці Ізюмській на нього напали невідомі: побили, відібрали мобільний телефон і втекли. На виклик негайно прибули лікарі, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група», - йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Артур Соколов, у ході оперативно-розшукових заходів зловмисників встановили та затримали в одному зі столичних хостелів, де вони переховувалися.

«Ми провели впізнання, під час якого потерпілий вказав на нападників. Зловмисниками виявилися жителі столиці, 1984 та 1991 років народження, один із яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини», - повідомив Соколов.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правопорушникам оголошено про підозру. На час слідства судом їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.