У Києві земельну ділянку вартістю 18 млн грн звільнено від стихійного ринку



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МАФи були розмішені впритул до трамвайних колій

Земельну ділянку на вул. Василенка у належному стані повернуто територіальній громаді Києва

Київською місцевою прокуратурою №9 забезпечено виконання судового рішення щодо повернення територіальній громаді земельної ділянки по вул. Василенка, 2 у Солом’янському районі столиці площею близько 4000 кв. м та вартістю майже 18 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Прокуратура встановила, що приватний підприємець без жодних правових підстав використовував земельну ділянку, що належить до комунальної власності, під розміщення (впритул до трамвайних колій) споруд для торгівлі харчовими продуктами та промисловими товарами.

Господарський суд міста погодився з доводами прокурора про використання приватним товариством ділянки з порушенням вимог законодавства та зобов’язав відповідача повернути її, звільнивши від незаконних споруд.

На даний час рішення суду виконано повно та фактично – земельну ділянку у належному стані повернуто територіальній громаді Києва