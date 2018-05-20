Кияни жорстоко покарали «героя паркування»: опубліковано фото

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Фото: dtp.kiev.ua в Facebook У Києві жорстоко покарали «героя паркування»

Власнику дорогого автомобіля підкинули мішки зі сміттям

У Солом'янському районі Києва вирішили провчити чергового «героя паркування», заставивши капот його авто пакетами зі сміттям.

Відповідне фото опубліковано на сторінці спільноти dtp.kiev.ua в Facebook.

Водій припаркував іномарку посеред дороги біля сміттєвих баків. Мешканці житлових будинків, які не мали доступу, щоб вільно викинути сміття, придумали цікавий вихід. Вони склали сміттєві пакети просто на капот автомобіля.

«ЖК» Пори року «злочин і покарання)», - наголошується в коментарі під фото.

Ця подія викликала жваву дискусію в мережі.

«Гади, навіть дзеркала склав, щоб зручніше ходити ..», «Культурний хам», «Уявляю коли він прийшов і розкидав це все) двірник в захваті))) ну якщо ще й увечері не підпалити смітник)», «А чого так скромно? Де кругляк на капоті, на лобовому склі? », «Пропоную починати кидати пакети зі сміттям в пішохода, які через 3-4 смуги бігають в недозволеному місці. Що за міщанство, їй Богу! Чому просто не можна викликати поліцію? Або мізків і фантазії тільки на сміття вистачає? Ну да, водій - олень, якщо так став! Але, люди поклали пакети нічим не краще. Це пафосна демонстрація для убогих, якщо чесно», - пишуть в мережі.