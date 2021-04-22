Хакери викрали розробки Apple, шантажують і вимагають викуп у компанії

Плани було викрадено у тайванської компанії Quanta Computer, яка займається збіркою ряду ноутбуків Apple

Зловмисники стверджують, що серед викрадених документів є плани на пару ноутбуків Apple, нову Apple Watch і новий Lenovo ThinkPad

Група кіберзлочинців викрала розробки технологічної компанії Apple щодо двох ноутбуків та Apple Watch. Після викрадення конфіденційної інформації, кіберзлочинці, відомі під назвою REvil, звернулися до компанії з вимогою викупу. Про це пише The Guardian.

REvil погрожує компанії опублікувати конфіденційні дані, якщо не отримає гроші. Плани було викрадено у тайванської компанії Quanta Computer, яка займається збіркою ряду ноутбуків Apple.

Після оголошення вимоги про викуп Quanta відмовилася платити хакерам, на що вони відповіли, що готові опублікувати дані.

«Щоб не чекати майбутніх презентацій Apple, сьогодні ми, група REvil, надамо дані про майбутні випуски так улюбленої багатьма компанії», – йдеться у заяві групи хакерів.

Зловмисники стверджують, що серед викрадених документів є плани на пару ноутбуків Apple, нову Apple Watch і новий Lenovo ThinkPad. Щоб підтвердити свої заяви, вони опублікували низку проєктів деяких продуктів, включаючи схеми нових iMacs, які компанія запустила у вівторок.

Вперше вимога про викуп була опублікована за кілька годин до презентації Apple. У повідомленні хакери заявили, що публікуватимуть конфіденційні документи компанії щодня. «Ми рекомендуємо Apple викупити доступні дані до 1 травня», – додали вони.

Аналогічні спроби вимагання ця ж група вже спрямувала на іншого виробника комп'ютерної техніки Acer, вимагаючи 50 мільйонів доларів в обмін на видалення файлів.

Нагадаємо, Європейська комісія розробила регуляторні правила для безпечного та етичного використання технології штучного інтелекту в країнах Європейського союзу.