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    У Києві зникла безвісти 15-річна дівчина (фото)

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    Поліція просить допомогти в розшуку неповнолітньої - У Києві зникла безвісти 15-річна дівчина (фото)
    Поліція просить допомогти в розшуку неповнолітньої
    фото з відкритих джерел

    Дівчина три дні тому пішла з дому і не повернулася

    Деснянське управління поліції в Києві розшукує неповнолітню Рінату Рамі Керба’а. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Неповнолітня дівчина, 2006 року народження, 11 січня 2022 року пішла з місця проживання та по теперішній час не повернулась.

    Прикмети: на вигляд 16-18 років, зріст близько 170 см, середньої тілобудови, обличчя овальне, волосся каштанове нижче плечей, очі зелені.

    Була одягнена: чорна куртка коротка, сірі штани, білі кросівки.

    При собі мала рожеву сумочку.

    Розшукується Ріната Рамі Керба’а
    Розшукується Ріната Рамі Керба’а

    «При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої просимо телефонувати за номером «102», – закликають правоохоронці.

    Нагадаємо, 13 січня повідомлялося, що Святошинське управління поліції в Києві розшукує неповнолітнього Юрія Власюка, 2005 року народження.

    Хлопець 11 січня 2022 року пішов з місця проживання та по теперішній час не повернувся.

    Теги: Національна поліція України Київ діти розшук
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    У Києві зникла безвісти 15-річна дівчина (фото)