У Києві зникла безвісти 15-річна дівчина (фото)

Дівчина три дні тому пішла з дому і не повернулася

Деснянське управління поліції в Києві розшукує неповнолітню Рінату Рамі Керба’а. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Неповнолітня дівчина, 2006 року народження, 11 січня 2022 року пішла з місця проживання та по теперішній час не повернулась.

Прикмети: на вигляд 16-18 років, зріст близько 170 см, середньої тілобудови, обличчя овальне, волосся каштанове нижче плечей, очі зелені.

Була одягнена: чорна куртка коротка, сірі штани, білі кросівки.

При собі мала рожеву сумочку.

Розшукується Ріната Рамі Керба’а

«При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої просимо телефонувати за номером «102», – закликають правоохоронці.

Нагадаємо, 13 січня повідомлялося, що Святошинське управління поліції в Києві розшукує неповнолітнього Юрія Власюка, 2005 року народження.

Хлопець 11 січня 2022 року пішов з місця проживання та по теперішній час не повернувся.