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    Поліція розшукує зниклого безвісти 16-річного киянина (фото)

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    Поліція просить допомогти розшукати хлопця - Поліція розшукує зниклого безвісти 16-річного киянина (фото)
    Поліція просить допомогти розшукати хлопця
    фото з відкритих джерел

    Підліток пішов із дому 11 січня та не повернувся

    Святошинське управління поліції в Києві розшукує неповнолітнього Юрія Власюка, 2005 року народження. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Хлопець 11 січня 2022 року пішов з місця проживання та по теперішній час не повернувся.

    Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст близько 185 см, середньої тіло будови, волосся темне .

    Був одягнений: куртка здовжена чорного кольору з білими вставками на рукавах «Адідас», чорні штани, черевики шкіряні сині з білою вставкою, чорна шапка, баф.

    «При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером «102», – закликають правоохоронці.

    Нагадаємо, восени минулого року столичні правоохоронці розшукали трьох неповнолітніх – двох хлопців та дівчину, 2006 року народження, – які втекли з дому.

    Теги: Національна поліція України Київ діти розшук
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    Поліція розшукує зниклого безвісти 16-річного киянина (фото)