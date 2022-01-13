Поліція розшукує зниклого безвісти 16-річного киянина (фото)

Підліток пішов із дому 11 січня та не повернувся

Святошинське управління поліції в Києві розшукує неповнолітнього Юрія Власюка, 2005 року народження. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Хлопець 11 січня 2022 року пішов з місця проживання та по теперішній час не повернувся.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст близько 185 см, середньої тіло будови, волосся темне .

Був одягнений: куртка здовжена чорного кольору з білими вставками на рукавах «Адідас», чорні штани, черевики шкіряні сині з білою вставкою, чорна шапка, баф.

«При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером «102», – закликають правоохоронці.

Нагадаємо, восени минулого року столичні правоохоронці розшукали трьох неповнолітніх – двох хлопців та дівчину, 2006 року народження, – які втекли з дому.