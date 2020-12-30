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    Новини

    У Києві зникли безвісти дві блондинки (фото)

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    Розшукуються дві киянки - У Києві зникли безвісти дві блондинки (фото)
    Розшукуються дві киянки
    Фото ілюстративне

    Жінки вийшли з дому і не повернулися

    У грудні цього року у Києві зникли безвісти дві жінки 53-ти і 55-річного віку зі світлим волоссям. Оголошення про їхнє зникнення оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Зокрема, родичі розшукують Ліну Радченко, 1967 року народження. Жінка вийшла з дому по вул. Будівельників (Дніпровський район) о 8:00 25 грудня і до цього часу не повернулась.

    Прикмети: світле волосся до плечей, зріст 160 см, худорлявої статури, на вигляд 50-55 років.

    Ліна Радченко зникла 25 грудня
    Ліна Радченко зникла 25 грудня

    Була одягнена: коричнева коротка куртка, темно-сині джинси, сіре взуття і з білою сумкою.

    Всіх, кому щось відомо про жінку, родичі просять телефонувати за номером 0660223290 (син Артем).

    Також розшукується Вікторія Лещенко, 1965 року народження.

    Жінка вийшла з дому по вул. Каблукова близько 11:00 16 грудня і не повернулася до цього часу. На зв'язок не виходить також з 16 числа.

    Прикмети: короткі світле волосся, на вигляд 50-55 років, зріст приблизно 167 см, середньої статури.

    Розшукується Вікторія Лещенко
    Розшукується Вікторія Лещенко

    Була одягнена: коричнева куртка без капюшона, темні штани, темні черевики і з лілового сумкою.

    При наявності будь-якої інформації про жінку родичі просять телефонувати за номером 0671219560 (дочка Вероніка).

    Теги: Київ жінка розшук
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