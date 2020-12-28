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    Зник безвісти два тижні тому: столична поліція розшукує підлітка (фото)

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    Правоохоронці розшукують зниклу дитину - Зник безвісти два тижні тому: столична поліція розшукує підлітка (фото)
    Правоохоронці розшукують зниклу дитину
    Фото ілюстративне

    Хлопець пішов зі школи та додому не повернувся

    Столичними правоохоронцями розшукується неповнолітній Микола Каміновський, 2006 року народження.

    Хлопець 14 грудня близько 14:30 пішов із навчального закладу, що знаходиться за адресою: вул. Саксаганського, 64. Додому на вул. Липківського, 32 він не повернувся.

    До теперішнього часу місцезнаходження дитини невідоме.

    Хлопець був одягнений: чорна в'язана шапка, чорна куртка, чорні джинси, жовті черевики «Коламбія». Також при собі мав рюкзак чорного кольору.

    Розшукується Микола Каміновський, 2006 року народження
    Розшукується Микола Каміновський, 2006 року народження

    Правоохоронці просять усіх, хто бачив хлопця чи має про нього якусь інформацію, телефонувати на спецлінію 102.

    Раніше повідомлялося, що Деснянським Управлінням поліції в Києві розшукується 14-річний Денис Чорноус. Підліток 16 грудня пішов із дому за місцем проживання в Києві та не повернувся.

    Теги: Національна поліція України Київ діти розшук
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