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«Я напав би на неї навіть без грошей». Вбивця Катерини Гандзюк розповів про мотиви свого вчинку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Я напав би на неї навіть без грошей». Вбивця Катерини Гандзюк розповів про мотиви свого вчинку
Засуджений нападник на Катерину Гандзюк Микита Грабчук
фото: Аліна Кондратенко

Микита Грабчук напав на херсонську активістку, адже повірив «на слово», що вона має проросійські погляди

Засуджений за вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Микита Грабчук розповів, що погодився напасти на жінку на прохання свого колишнього командира Сергія Торбіна. За словами Грабчука, йому сказали, що Гандзюк має проросійські погляди, тому її треба «провчити» – завдати тілесні ушкодження, щоб жінка втратила працездатність. Про це повідомляє видання Watchers.

Дніпровський райсуд Києва у п’ятницю, 21 квітня, допитав як свідка вже засудженого виконавця нападу. Суд допитував Грабчука за наполяганням сторони захисту підсудних – ймовірних організаторів нападу – колишнього голови Херсонської облради Владислава Мангера та кримінального авторитета Олексія Левіна. Сам Грабчук, хоча й був засуджений за причетність до вбивства Гандзюк, але до кінця свій термін не відбув. Грабчук перебував за ґратами до 3 березня 2022 року, після чого був звільнений указом президента, оскільки висловив бажання брати участь у обороні країни.

Грабчук розповів, що його колишній командир Сергій Торбін, з яким вони разом служили в АТО, дав йому вказівку завдати Катерині Гандзюк тілесні ушкодження, щоб вона втратила працездатність. За словами Грабчука, Торбін спонукав чоловіків до нападу словами про те, що Катерина Гандзюк нібито мала проросійські погляди й наполягав, що її треба «провчити». За це Торбін запропонував $5 тис. «на всіх».

Також у суді Грабчук переконував, що навіть не знав Катерину Гандзюк. Ніхто з банди, яку організував Торбін, не цікавився її життєвим шляхом, поглядами та здобутками. Вони повірили на слово Торбіну, адже той користувався у них авторитетом. Водночас Грабчук зізнався, що погодився б виконати таке завдання навіть без грошей. Він мотивував це повагою до Торбіна та його авторитетом.

«Так, навіть якщо б грошового забезпечення не було, я б зробив це. Я не знаю, чого я на той час так думав», – зазначив Грабчук.

Разом з тим, станом на 2023 рік Грабчук, як він сам розповів, дружніх стосунків з Торбіним не підтримує, бо «був втрачений авторитет».

Грабчук також розповів, що ідея вилити на Гандзюк кислоту належала йому. Він пояснив, що в районі, де жила активістка, було людно і завдати інших тілесних ушкоджень можливості не було. Водночас на запитання підсудних про те, чому він вилив на жінку літр кислоти, а не «сто грам», Грабчук сказав: «була така банка і все». Також Грабчук вважав, що від кислоти не буде сильних травм. Чоловік заявив, що жалкує про скоєне й назвав цей вчинок найстрашнішою помилкою в його житті.

Грабчук у складі банди з п’яти нападників облив Катерину Гандзюк вранці 31 липня біля її будинку. Проукраїнська активістка в цей час виїжджала на роботу. Вона працювала радницею мера Херсона.

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено. Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.

Нагадаємо, що в березні минулого року окупанти обікрали та пошкодили квартиру Каті Гандзюк у Херсоні.

Теги: вбивство Катерина Гандзюк

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