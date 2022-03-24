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    Події в Україні

    Окупанти обікрали та пошкодили квартиру Каті Гандзюк у Херсоні

    У Херсоні окупанти обікрали та пошкодили квартиру Каті Гандзюк - Окупанти обікрали та пошкодили квартиру Каті Гандзюк у Херсоні
    У Херсоні окупанти обікрали та пошкодили квартиру Каті Гандзюк
    фото: facebook.com/gandziukgate

    Свідки розповіли, що з квартири Каті Гандзюк винесли декілька мішків із речами

    Російські окупанти обікрали та пошкодили квартиру Каті Гандзюк у Херсоні. Про це повідомляється в Facebook-спільноті Хто замовив Катю Гандзюк?

    «Виламали двері «іменем Російської Федерації» та зазначали, що ця квартира є «об’єктом, який загрожує «расійскай гасударствєннасті». Мабуть, їхній «гасударствєннасті» загрожували особисті речі Каті, її книги, кімната, куди вона майже 4 роки не заходила. Більш за все «расійскай гасударствєннасті» загрожували цінні речі з Катіної квартири – прикраси, техніка, меблі та продукти. Ми чудово розуміємо, чому саме рашисти воюють з Катериною, яка загинула більше 3 років тому. Для маленького Херсона, який зараз бореться проти російської окупації, Катя була і є символом боротьби за правду, національні цінності та справедливість. Росії потрібно знищити всі символи, показати свою вищість, показати, що сила значить більше, аніж справедливість», – йдеться у повідомленні.

    Окупанти пограбувати квартиру, де мешкала Катя і в якій зараз мешкає її самотній батько.

    «Зайшли 12 озброєних осіб, сусіди почали говорити, що вдома нікого немає, але вони все одно почали виламувати двері, мовляв, це «об’єкт, який загрожує російській державності», – розповів батько Катерина Віктор Гандзюк.

    Обшуки в помешканні тривали більше трьох годин. Свідки розповіли, що з квартири винесли декілька мішків із речами.

    «Для Херсона Катерина Гандзюк є символом боротьби за справедливість. За громаську позицію та відстоювання проукраїнських інтересів у 2018 році на неї здійснили напад, обливши літром сірчаної кислоти. 3 місяці вона боролася за життя, але померла від отриманих травм. Мабуть, із загиблими активістами в Україні рашисти вирішили воювати також», – йдеться у повідомленні.

    Також стало відомо, що один з виконавців вбивства Гандзюк вийшов на волю.

    Раніше повідомлялося, що через три роки після нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк посольство США закликало українську владу притягнути її вбивць до відповідальності.

    Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.
    Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.
    Теги: росія окупанти війна напад Україна Херсон Катерина Гандзюк квартира окупація #stoprussia
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    Окупанти обікрали та пошкодили квартиру Каті Гандзюк у Херсоні