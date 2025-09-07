Ткаченко спростував загибель третьої людини від російського обстрілу

Внаслідок російської атаки на столицю загинуло дві людини людини

Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ загинуло дві людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

«На щастя, інформація про третього загиблого не підтвердилась», – заявив Ткаченко.

Раніше Ткаченко повідомляв про смерть трьох людей.

«Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним», – написав Ткаченко.

За його словами, пошуково-рятувальна операція на місцях влучань триває. Раніше було відомо про двох загиблих у Святошинському районі, серед яких була мати з двомісячним сином.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після нічного обстрілу російськими військами. Рятувальники шукають тіло ймовірної третьої жертви, яка могла перебувати під завалами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За словами Кличка, найбільших пошкоджень зазнав 9-поверховий житловий будинок, у якому частково зруйновані поверхи з 4 по 8. З-під завалів цього будинку вже дістали тіла двох загиблих.

До слова, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ зросла кількість постраждалих. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, наразі відомо про понад 20 травмованих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Клименка.

Ігор Клименко повідомив, що російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру столиці, зокрема чотири житлові багатоповерхівки. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де триває гасіння пожежі та розбір завалів.