Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ткаченко спростував загибель третьої людини від російського обстрілу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ткаченко спростував загибель третьої людини від російського обстрілу
Пошуково-рятувальна операція триває
фото: ДСНС Києва

Внаслідок російської атаки на столицю загинуло дві людини людини

Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ загинуло дві людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

«На щастя, інформація про третього загиблого не підтвердилась», – заявив Ткаченко.

Раніше Ткаченко повідомляв про смерть трьох людей.

 «Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним», – написав Ткаченко.

За його словами, пошуково-рятувальна операція на місцях влучань триває. Раніше було відомо про двох загиблих у Святошинському районі, серед яких була мати з двомісячним сином.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після нічного обстрілу російськими військами. Рятувальники шукають тіло ймовірної третьої жертви, яка могла перебувати під завалами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За словами Кличка, найбільших пошкоджень зазнав 9-поверховий житловий будинок, у якому частково зруйновані поверхи з 4 по 8. З-під завалів цього будинку вже дістали тіла двох загиблих.

До слова, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ зросла кількість постраждалих. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, наразі відомо про понад 20 травмованих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Клименка.

Ігор Клименко повідомив, що російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру столиці, зокрема чотири житлові багатоповерхівки. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де триває гасіння пожежі та розбір завалів.

Читайте також:

Теги: Київ безпілотник ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу столиці, перенесла екстрені пологи
Вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу столиці, перенесла екстрені пологи
Ткаченко спростував загибель третьої людини від російського обстрілу
Ткаченко спростував загибель третьої людини від російського обстрілу
Атака на Київ: зросла кількість постраждалих
Атака на Київ: зросла кількість постраждалих
Кличко: у Києві шукають третю жертву російської атаки (відео)
Кличко: у Києві шукають третю жертву російської атаки (відео)
Атака на Київ: поліція повідомила про наслідки удару
Атака на Київ: поліція повідомила про наслідки удару
Росія масовано атакувала Київ: серед жертв – немовля (оновлено)
Росія масовано атакувала Київ: серед жертв – немовля (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
11K
У Києві лунали вибухи
9666
У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа
6706
У Запоріжжі подружжя заробляє на черв’яках
3095
Уряд пропонує саджати втікачів за кордон. Юрист пояснив ризики

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua