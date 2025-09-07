Головна Київ Новини
Росія масовано атакував Київ дронами (оновлюється)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Київ. 6 червня, 2025
фото: glavcom.ua

Влада закликає мешканців перебувати у безпечних місцях до відбою

У ніч на 7 вересня росіяни масовано атакували українські міста ударними дронами. Під ударом опинився і Київ. Наслідки обстрілу повідомляє столична влада, передає «Главком».

Оновлено 04:48

Вісім киян отримали травмування внаслідок атаки. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

На місцях в Святошинському та Дарницькому районах працюють рятувальники.

Оновлено 04:30

КМВА повідомила про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. За словами Кличка, у чотириповерхівці в Дарницькому районі сталося часткове руйнування третього поверху будинку. Всі служби на місці.

Оновлено 04:21

Ткаченко повідомив, що зафіксовано влучання ворожих дронів в житлові дев'ятиповерхівки Святошинського району. Також у цьому районі сталося загоряння на складах.

Оновлено 04:08

У Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено чотириповерховий житловий будинок.

Оновлено 03:59

Кличко повідомив, що у Дарницький район попрямувала бригада медиків. Наслідки уточнюються.

Атака на Київ

Спершу стало відомо, що внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на парковці. Там загорілись декілька автівок.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що дрон влучив в житлову 16-типоверхівку у Святошинському районі. На місце виїхали рятувальники та екстрені служби.

Згодом від очільника КМВА Тимура Ткаченка надійшла інформація про влучання в житлову дев'ятитиповерхівку. Також у Святошинському районі.

Моніторингові канали поширили фото з наслідками.

Росія масовано атакував Київ дронами (оновлюється) фото 1

Варто зазначити, що у Києві та низці областей надвечір 6 вересня оголосили повітряну тривогу. Атака на Київ та область почалась близько 03:15 

Моніторингові канали пишуть, що ударні дрони оточують столицю з декількох напрямків.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1292-й день війни.

Коментарі — 0

