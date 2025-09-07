Атака на Київщину: три райони постраждали

У Фастівському районі внаслідок атаки загинуло сім коней

Внаслідок масованого ворожого обстрілу є пошкодження на Київщині. Наслідки повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає «Главком».

За повідомленням ОВА, через російський обстріл у Броварах поранення ноги отримала 18-річна дівчина. Її госпіталізували до медичного закладу. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення.

У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки. У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та стайню. Загинуло сім коней.

У ніч на 7 вересня росіяни масовано атакували українські міста ударними дронами. Під ударом опинився і Київ. У столиці через російську атаку загинуло немовля та молода жінка.

Загалом через атаку та влучань уламків та влучань уламків у столиці серйозно постраждали кілька багатоповерхових житлових будинків у Святошинському та Дарницькому районах.