Атака на Київ: поліція повідомила про наслідки удару
Через російську атаку на столицю загинуло двоє, 16 людей постраждали
Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ загинуло двоє людей, ще 16, зокрема двоє поліцейських, отримали поранення. Руйнування зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.
Як повідомляють правоохоронці, у Святошинському районі частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіла 32-річної жінки та її двомісячного сина. Крім того, виникли пожежі у трьох багатоповерхівках, а також згоріли автомобілі та складські приміщення.
У Дарницькому районі у п’ятиповерховому житловому будинку сталася пожежа на 3-4 поверхах, частково зруйновано третій поверх. У Печерському районі зафіксовано пошкодження даху адміністративної будівлі.
На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та медичні служби. Тривають пошуково-рятувальні роботи та документування наслідків чергового воєнного злочину РФ. Двоє патрульних поліцейських, які прибули на виклик, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.
Нагадаємо, у ніч на 7 вересня росіяни масовано атакували українські міста ударними дронами. Під ударом опинився і Київ.
Станом на ранок відомо про 17 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 7 із них медики госпіталізували. Також бригада виїхала на ще один виклик у Святошинський район. Попередньо, там падіння уламків на відкритій території біля дитячого садка.
