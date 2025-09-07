Головна Київ Новини
Атака на Київ: поліція повідомила про наслідки удару

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
З-під завалів рятувальники дістали тіла 32-річної жінки та її двомісячного сина
колаж: glavcom.ua

Через російську атаку на столицю загинуло двоє, 16 людей постраждали

Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ загинуло двоє людей, ще 16, зокрема двоє поліцейських, отримали поранення. Руйнування зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Як повідомляють правоохоронці, у Святошинському районі частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіла 32-річної жінки та її двомісячного сина. Крім того, виникли пожежі у трьох багатоповерхівках, а також згоріли автомобілі та складські приміщення.

Атака на Київ: поліція повідомила про наслідки удару фото 1
фото: Національна поліція України
Атака на Київ: поліція повідомила про наслідки удару фото 2
фото: Національна поліція України

У Дарницькому районі  у п’ятиповерховому житловому будинку сталася пожежа на 3-4 поверхах, частково зруйновано третій поверх. У Печерському районі зафіксовано пошкодження даху адміністративної будівлі.

Атака на Київ: поліція повідомила про наслідки удару фото 3
фото: Національна поліція України
Атака на Київ: поліція повідомила про наслідки удару фото 4
фото: Національна поліція України
Атака на Київ: поліція повідомила про наслідки удару фото 5
фото: Національна поліція України

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та медичні служби. Тривають пошуково-рятувальні роботи та документування наслідків чергового воєнного злочину РФ. Двоє патрульних поліцейських, які прибули на виклик, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня росіяни масовано атакували українські міста ударними дронами. Під ударом опинився і Київ. 

Станом на ранок відомо про 17 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 7 із них медики госпіталізували. Також бригада виїхала  на ще один виклик у Святошинський район. Попередньо, там падіння  уламків на відкритій території біля дитячого садка.

Теги: росія Київ поліція безпілотник ракетна атака

