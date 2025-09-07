Кличко: У Києві шукають третю жертву російської атаки (відео)

У Києві після масованої атаки росіян тривають пошуки жертв та постраждалих

У Святошинському районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після нічного обстрілу російськими військами. Рятувальники шукають тіло ймовірної третьої жертви, яка могла перебувати під завалами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За словами Кличка, найбільших пошкоджень зазнав 9-поверховий житловий будинок, у якому частково зруйновані поверхи з 4 по 8. З-під завалів цього будинку вже дістали тіла двох загиблих.

На місці інциденту працюють рятувальні та комунальні служби, які розбирають завали та допомагають постраждалим.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ загинуло двоє людей, ще 16, зокрема двоє поліцейських, отримали поранення. Руйнування зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Як повідомляють правоохоронці, у Святошинському районі частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіла 32-річної жінки та її двомісячного сина. Крім того, виникли пожежі у трьох багатоповерхівках, а також згоріли автомобілі та складські приміщення.