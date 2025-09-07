Головна Київ Новини
Атака на Київ: зросла кількість постраждалих

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Атака на Київ: зросла кількість постраждалих
Зафіксовано обвал частини одного з будинків
фото: ДСНС Києва

Кількість постраждалих у Києві зросла: понад 20 осіб травмовано

Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ зросла кількість постраждалих. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, наразі відомо про понад 20 травмованих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Клименка.

Ігор Клименко повідомив, що російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру столиці, зокрема чотири житлові багатоповерхівки. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де триває гасіння пожежі та розбір завалів.

Також зафіксовано обвал частини одного з будинків. Міністр зазначив, що під руїнами ще можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи тривають.

Також у Києві розгорнуто мобільні штаби для постраждалих від атаки. Як зазначає очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко для координації допомоги постраждалим були створені спеціальні штаби.

  • У Святошинському районі штаби працюють за адресами: вулиця Жмеринська, 34 (школа №253) та вулиця Литвиненко-Вольгемут, 2 (школа №131).
  • У Дарницькому районі мобільний штаб розгорнуто по вулиці Ялтинська, 24/23.

У цих штабах люди, чиє житло було пошкоджено, можуть отримати необхідну підтримку та допомогу.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після нічного обстрілу російськими військами. Рятувальники шукають тіло ймовірної третьої жертви, яка могла перебувати під завалами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За словами Кличка, найбільших пошкоджень зазнав 9-поверховий житловий будинок, у якому частково зруйновані поверхи з 4 по 8. З-під завалів цього будинку вже дістали тіла двох загиблих.

Як відомо, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ загинуло двоє людей, ще 16, зокрема двоє поліцейських, отримали поранення. Руйнування зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Як повідомляють правоохоронці, у Святошинському районі частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіла 32-річної жінки та її двомісячного сина. Крім того, виникли пожежі у трьох багатоповерхівках, а також згоріли автомобілі та складські приміщення.

Теги: Київ ракетна атака безпілотник Ігор Клименко

