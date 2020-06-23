Поліція виявила у двох киян зброю, боєприпаси й наркотики (фото, відео)



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Під час обшуку поліція вилучила, зокрема, 19 гранат із запалами до них Фото: Нацполіція

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі

Оперативники Шевченківського управління поліції викрили чоловіка, який зберігав зброю. Правоохоронці провели санкціонований обшук на території приватного будинку та вилучили зі схованки зброю, гранати, набої, міни та інші боєприпаси. Згодом поліцейські встановили його спільника.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Фігурантів, 1965 та 1970 років народження, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Ми негайно провели невідкладні слідчі дії та вилучили ще карабін, рушницю, пістолет Макарова, понад 200 патронів різного калібру. Крім того, у квартирі ми виявили 20 грамів речовини, схожої на амфетамін, канабіс, а також електронні ваги, 1500 грамів прекурсору фенілнітропропену та інше обладнання й хімічні реактиви, призначені для виготовлення психотропних речовин або їх аналогів», - розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідуються кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів), ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім цього, співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції у ході операції «Зброя та вибухівка» вилучили 5 автоматів, 6 пістолетів із глушниками, 2 пістолети-кулемети, 19 гранат із запалами до них, 200 грамів тротилу та близько 2 тисяч боєприпасів різного калібру.