У Києві з’явиться ще один почесний громадянин

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Почесне звання отримав президент найсильніших атлетів України Володимир Кіба

Сьогодні, 17 травня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати присвоїли звання «Почесний громадянин міста Києва» президентові спортивного клубу «Київ-Спорт», президенту найсильніших атлетів України Володимиру Кібі.

Звання присвоїли за значний особистий внесок у розвиток та пропагування фізичної культури і спорту. З відповідним клопотанням до Київради звернувся спортивний клуб «Київ-Спорт».

Рішення підтримали 84 депутати, повідомляє прес-служба Київради.

Володимир Кіба — президент спортивного клубу «Київ-Спорт», президент Федерації найсильніших атлетів України і перетягування канату, заслужений тренер України. За його ініціативи було організовано у 1991 році «Акцію Миру»; започатковано Київський міжнародний напівмарафон «Кубок незалежності» на Хрещатику; у 1998 році - телевізійний проект «Богатирські Ігри». Також під егідою Володимира Кіби засновано Федерацію найсильніших атлетів України і перетягування канату.

Атлет користується заслуженим авторитетом серед фізкультурно-спортивної громадськості України та світу, виявив себе талановитим організатором численних змагань з легкої атлетики, з перетягування канату, богатирського багатоборства, кросів, пробігів, змагань для інвалідів.