У Києві з’явиться установка з переробки опалого листя на біогаз



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Представники європейського розробника біогазових установок надали столичній владі свої рекомендації

Київ продукує 120 тисяч тонн опалого листя щороку. Побудова спеціальної установки, яка дозволить отримати біогаз із рослинних решток, поступово вирішить проблему із їх накопиченням і питанням утилізації. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Андрій Мальований під час робочої зустрічі із представниками фінської компанії Metener – європейського розробника біогазових установок.

«Ринок біогазу на сьогодні найбільш розвинений у Європі, адже саме країни ЄС першими впровадили програми переходу до альтернативних джерел енергії та підтримували ініціативи, спрямовані на впровадження нових біогазових технологій. Україна підписала Паризьку угоду у рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ще у 2016 році. Наразі потрібно вжити заходи зі зменшення вуглекислого газу в атмосферному повітрі до 2020 року, тому влаштування цієї системи з переробки рослинних залишок – пілотний проект, який покликаний вирішити питання із масового накопичення опалого листя», – зазначив Мальований.

Фахівці компанії Metener надали рекомендації з питань установки комплексу, оглянули місце його можливого розташування.

Варто зазначити, що компанія Мetener використовує технології, які дозволяють створити біоустановку для використаного опалого листя, сухої трави та інших рослинних відходів, як біомаси для отримання біогазу. У європейській практиці 75% біогазу виробляється з відходів сільського господарства, 17% — з органічних відходів приватних домогосподарств і підприємств, ще 8% – із муніципальних каналізаційних стоків та каналізаційних стоків окремих виробництв. Біогаз є відновлювальною та стійко виробленою енергією. Серед усіх видів транспортного палива біогаз володіє найменшим ефектом парникового газу та найкращою виробничою ефективністю. Із біогазом рециркулюється не лише вуглець, але й поживні речовини, а кінцевий продукт використовується як добриво.

Нагадаємо, спалювання опалого листя та залишків рослин є порушенням цілої низки законів. Стаття 152 Адміністративного кодексу передбачає штраф до 1360 грн для громадян і до 1700 грн для підприємців і посадовців.

Із листям згорають зимуючі корисні комахи, насіння і коріння рослин, руйнується і збіднюється ґрунт, у два-чотири рази зростає промерзання ґрунту. Це також небезпечно для здоров’я.