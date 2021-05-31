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    Наслідки зливи в Києві: автівки не могли рухатись річками на дорогах (фото)

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    Автомобіль BMW застряг у воді посеред дороги - Наслідки зливи в Києві: автівки не могли рухатись річками на дорогах (фото)
    Автомобіль BMW застряг у воді посеред дороги
    Фото: dtp.kiev.ua

    Вулиця Стеценка перетворилась на річку після зливи

    У неділю, 30 травня, пізно ввечері через сильну зливу затопило вулицю Стеценка у Києві. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    У воді застряг автомобіль BMW. Автівка не могла самостійно продовжувати рух і очікувала на евакуатор.

    Аби його доля не спіткала інших учасників дорожнього руху, поліція частково перекрила проїзд вулицею.

    Також повідомляється, що комунальні служби діставали з води загублені номери автомобілів.

    Нагадаємо, 28 травня у столиці та області, як і попереджали рятувальники, пройшов рясний дощ із шквалами і градом. Величезний град пошкодив городину, сильно побив квіти та дерева.

    29-30 травня, коли у столиці відзначався День Києва, була дощова погода.

    30 травня у Житомирі пройшла сильна злива, в результаті якого кілька вулиць затопило. Пішоходам було по коліно води, а транспорт виявився заблокований. Місцеві жителі пливли по вулиці на надувному матраці, а дехто влаштував розваги на водному мотоциклі.

    Теги: Київ дороги автомобіль негода дощ
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    Наслідки зливи в Києві: автівки не могли рухатись річками на дорогах (фото)