Наслідки зливи в Києві: автівки не могли рухатись річками на дорогах (фото)
Вулиця Стеценка перетворилась на річку після зливи
У неділю, 30 травня, пізно ввечері через сильну зливу затопило вулицю Стеценка у Києві. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
У воді застряг автомобіль BMW. Автівка не могла самостійно продовжувати рух і очікувала на евакуатор.
Аби його доля не спіткала інших учасників дорожнього руху, поліція частково перекрила проїзд вулицею.
Також повідомляється, що комунальні служби діставали з води загублені номери автомобілів.
Нагадаємо, 28 травня у столиці та області, як і попереджали рятувальники, пройшов рясний дощ із шквалами і градом. Величезний град пошкодив городину, сильно побив квіти та дерева.
29-30 травня, коли у столиці відзначався День Києва, була дощова погода.
30 травня у Житомирі пройшла сильна злива, в результаті якого кілька вулиць затопило. Пішоходам було по коліно води, а транспорт виявився заблокований. Місцеві жителі пливли по вулиці на надувному матраці, а дехто влаштував розваги на водному мотоциклі.