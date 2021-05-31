Наслідки зливи в Києві: автівки не могли рухатись річками на дорогах (фото)

Автомобіль BMW застряг у воді посеред дороги

Вулиця Стеценка перетворилась на річку після зливи

У неділю, 30 травня, пізно ввечері через сильну зливу затопило вулицю Стеценка у Києві. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

У воді застряг автомобіль BMW. Автівка не могла самостійно продовжувати рух і очікувала на евакуатор.

Аби його доля не спіткала інших учасників дорожнього руху, поліція частково перекрила проїзд вулицею.

Також повідомляється, що комунальні служби діставали з води загублені номери автомобілів.

Нагадаємо, 28 травня у столиці та області, як і попереджали рятувальники, пройшов рясний дощ із шквалами і градом. Величезний град пошкодив городину, сильно побив квіти та дерева.

29-30 травня, коли у столиці відзначався День Києва, була дощова погода.

30 травня у Житомирі пройшла сильна злива, в результаті якого кілька вулиць затопило. Пішоходам було по коліно води, а транспорт виявився заблокований. Місцеві жителі пливли по вулиці на надувному матраці, а дехто влаштував розваги на водному мотоциклі.