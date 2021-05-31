У центрі Києва ворони атакували чоловіка (відео)

Чоловік ледь утік від птахів

У понеділок, 31 травня, в центрі Києва ворони напали на перехожого чоловіка. Інцидент стався на вулиці Саксаганського. Відео нападу оприлюднено на сторінці «Типичный Киев» у Facebook.

На записі видно, як дві ворони атакують чоловіка, клюють його. Перехожий став тікати, але птахи переслідували його. Чоловіку вдалося сховатися у приміщенні.

У коментарях користувачі соцмережі пишуть, що зараз ворони дуже небезпечні. Їх багато розвелося, вони збираються у зграї і нападають на людей.

Дехто пояснює таку поведінку ворон тим, що вони захищають гніздо або пташенят.

Раніше вже неоднаразово повідомлялося про напад ворон на людей, Так, у Києві на проспекті Науки зафіксовано напад ворон на людей.

Орнітологи запевняють, що ворони нападають дуже рідко, через цікавість, а найчастіше загрозу визначають, коли гніздяться і пташенята вчаться літати. Ще рідше приводом атаки може стати вороняча помста.