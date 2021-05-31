Велика пожежа в Києві: горіла недобудова (фото)

Пожежа сталася в одній із кімнат на другому поверсі і стрімко розповсюдилася на дах будівлі

Існувала загроза розповсюдження вогню на сусідній житловий будинок

Вранці 31 травня сталась пожежа у двоповерховому житловому будинку на вул. Провідницькій, 13 у Солом’янському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 04:17, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальники встановили, що горить дах недобудованого двоповерхового будинку. Існувала загроза розповсюдження вогню на сусідній житловий будинок.

На момент прибуття рятувальних підрозділів троє чоловіків, що знаходилися у недобудові, вже були на свіжому повітрі.

Як з’ясувалося, пожежа сталася в одній із кімнат на другому поверсі і стрімко розповсюдилася на дах будівлі.

Вогнеборцям вдалося запобігти перекиданню вогню на сусідню будівлю.

Пожежу на площі 300 кв. м було локалізовано о 04:58, а ліквідовано о 05:27.

До ліквідації пожежі було залучено 20 чоловік особового складу, а також 4 одиниці техніки.

Загиблих і травмованих на пожежі не виявлено.

Причини та обставини пожежі наразі встановлюються правоохоронцями.