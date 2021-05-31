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    Велика пожежа в Києві: горіла недобудова (фото)

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    Пожежа сталася в одній із кімнат на другому поверсі і стрімко розповсюдилася на дах будівлі - Велика пожежа в Києві: горіла недобудова (фото)

    Пожежа сталася в одній із кімнат на другому поверсі і стрімко розповсюдилася на дах будівлі

    Фото: ДСНС

    Існувала загроза розповсюдження вогню на сусідній житловий будинок

    Вранці 31 травня сталась пожежа у двоповерховому житловому будинку на вул. Провідницькій, 13 у Солом’янському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 04:17, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальники встановили, що горить дах недобудованого двоповерхового будинку. Існувала загроза розповсюдження вогню на сусідній житловий будинок.

    На момент прибуття рятувальних підрозділів троє чоловіків, що знаходилися у недобудові, вже були на свіжому повітрі.

    Як з’ясувалося, пожежа сталася в одній із кімнат на другому поверсі і стрімко розповсюдилася на дах будівлі.

    Вогнеборцям вдалося запобігти перекиданню вогню на сусідню будівлю.

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    Велика пожежа в Києві: горіла недобудова (фото)
    Велика пожежа в Києві: горіла недобудова (фото)
    Велика пожежа в Києві: горіла недобудова (фото)

    Пожежу на площі 300 кв. м було локалізовано о 04:58, а ліквідовано о 05:27.

    До ліквідації пожежі було залучено 20 чоловік особового складу, а також 4 одиниці техніки.

    Загиблих і травмованих на пожежі не виявлено.

    Причини та обставини пожежі наразі встановлюються правоохоронцями.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    Велика пожежа в Києві: горіла недобудова (фото)