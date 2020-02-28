Підприємці ТЦ «Барабашово» вимагають у президента і силовиків покарати Кернеса за організацію нападу



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В Асоціації підкреслили, що нинішні події на території ТЦ «Барабашово» - це спроба рейдерського захоплення ринку

27 лютого відбувся цинічний напад бандитів на підприємців ТЦ «Барабашово», котрі намагаються відстояти своє право на працю, - Асоціація підприємців ТЦ «Барабашово»

Асоціація підприємців харківського ТЦ «Барабашово» звернулася до керівництва країни та силових структур з вимогою проведення невідкладного та неупередженого розслідування нападу на підприємців торгового центру, що стався 27 лютого і притягнення до кримінальної відповідальності харківського міського голови Геннадія Кернеса та інших організаторів нападу, а також його активних учасників.

Звернення адресовано президенту Володимиру Зеленському, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, голові Національної поліції Ігорю Клименку, генеральному прокурору Руслану Рябошапці, в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірині Венедиктовій, голові СБУ Івану Баканову і голові Харківської обласної державної адміністрації Олексію Кучеру.

«27 лютого відбувся цинічний напад бандитів на підприємців ТЦ «Барабашово», котрі намагаються відстояти своє право на працю, на можливість забезпечувати свої сім'ї і своїх дітей. У нас немає ніяких сумнівів в тому, що бандитів-тітушок, які під виглядом «охоронної фірми» здійснили зухвалий напад на підприємців, направив Геннадій Кернес. Ця фірма до речі, відома тим, що здійснює охорону парку Горького, який підпорядкований міській владі. Під час нападу з застосуванням кийків, арматури, сльозогінного газу, пістолетів і гранат постраждали більше 15 підприємців, які були змушені звернутися до медиків з ушкодженнями різного ступеня тяжкості, а також співробітники правоохоронних органів. А сам Геннадій Кернес після цього прибув на територію ТЦ «Барабашово» захищати нападників», - йдеться у заяві.

В Асоціації підкреслили, що нинішні події на території ТЦ «Барабашово» - це спроба рейдерського захоплення ринку і виконання обіцянки Геннадія Кернеса «тиснути бульдозером», яку він дав підприємцям, що відмовилися погоджуватися на його умови.

Нагадаємо, 27 лютого підприємці ТЦ «Барабашово» звинуватили міського голову Харкова у брехні.

Як повідомлялося, 27 лютого біля ТЦ «Барабашово» відбулися сутички між групою людей у камуфляжній формі без розпізнавальних знаків і підприємцями, які протестують проти планів будівництва дороги через територію торгового центру. Нападники використовували палиці, ножі, арматуру, вогнепальну зброю, а також гранати, застосували сльозогінний газ. За інформацією «STOP-дорога!», у лікарні з пораненнями і травмами різного ступеня тяжкості звернулися близько 15 підприємців і працівників Торгового центру.

Раніше Главком писав, що у Харкові заради будівництва нової дороги планується знесення торгових об'єктів ринку «Барабашово».