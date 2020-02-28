Столичні правоохоронці вилучили у двох киян пістолет-кулемет із глушником та набої



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Вилучені предмети направили на проведення експертного дослідження, - поліція

Чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі, – поліція

У Києві правоохоронці вилучили у двох чоловіків пістолет-кулемет із глушником та понад 1000 боєприпасів різного калібру.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції під час реалізації оперативної інформації викрили двох фігурантів у зберіганні зброї та боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

Як розповів оперуповноважений карного розшуку Шевченківського управління поліції Юрій Касьян, за місцем мешкання та у гаражі одного із підозрюваних поліцейські виявили та вилучили пістолет-кулемет із глушником, комплектуючі частини для кустарного виробництва набоїв та боєприпаси різних калібрів.

У поліції зазначають, що вилучені предмети направили на проведення експертного дослідження. «Власників заборонених речей затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися мешканці столиці, 1977 та 1978 років народження, які раніше не притягувались до кримінальної відповідальності», – інформують правоохоронці.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до семи років позбавлення волі.