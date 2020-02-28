Столичні правоохоронці вилучили у двох киян пістолет-кулемет із глушником та набої
Чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі, – поліція
У Києві правоохоронці вилучили у двох чоловіків пістолет-кулемет із глушником та понад 1000 боєприпасів різного калібру.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
«Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції під час реалізації оперативної інформації викрили двох фігурантів у зберіганні зброї та боєприпасів», – йдеться у повідомленні.
Як розповів оперуповноважений карного розшуку Шевченківського управління поліції Юрій Касьян, за місцем мешкання та у гаражі одного із підозрюваних поліцейські виявили та вилучили пістолет-кулемет із глушником, комплектуючі частини для кустарного виробництва набоїв та боєприпаси різних калібрів.
У поліції зазначають, що вилучені предмети направили на проведення експертного дослідження. «Власників заборонених речей затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися мешканці столиці, 1977 та 1978 років народження, які раніше не притягувались до кримінальної відповідальності», – інформують правоохоронці.
За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до семи років позбавлення волі.