  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичні правоохоронці вилучили у двох киян пістолет-кулемет із глушником та набої

    • Розсилка
    Вилучені предмети направили на проведення експертного дослідження, - поліція - Столичні правоохоронці вилучили у двох киян пістолет-кулемет із глушником та набої
    Вилучені предмети направили на проведення експертного дослідження, - поліція

    Чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі, – поліція

    У Києві правоохоронці вилучили у двох чоловіків пістолет-кулемет із глушником та понад 1000 боєприпасів різного калібру.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    «Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції під час реалізації оперативної інформації викрили двох фігурантів у зберіганні зброї та боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

    Як розповів оперуповноважений карного розшуку Шевченківського управління поліції Юрій Касьян, за місцем мешкання та у гаражі одного із підозрюваних поліцейські виявили та вилучили пістолет-кулемет із глушником, комплектуючі частини для кустарного виробництва набоїв та боєприпаси різних калібрів.

    У поліції зазначають, що вилучені предмети направили на проведення експертного дослідження. «Власників заборонених речей затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися мешканці столиці, 1977 та 1978 років народження, які раніше не притягувались до кримінальної відповідальності», – інформують правоохоронці.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Столичні правоохоронці вилучили у двох киян пістолет-кулемет із глушником та набої
    Столичні правоохоронці вилучили у двох киян пістолет-кулемет із глушником та набої
    Столичні правоохоронці вилучили у двох киян пістолет-кулемет із глушником та набої

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

    Київ зброя боєприпаси поліція кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ