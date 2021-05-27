Зберігайте спокій! СБУ проведе антитерористичні навчання в київському метро

СБУ попередила про антитерористичні навчання в Києві

СБУ попереджає про можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірку документів

У ніч із 27 на 28 травня Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України у Києві та Київській області проведе у столиці планові антитерористичні навчання. Про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ в Києві та області.

Тренування пройдуть у нічний час у Шевченківському районі на кількох об’єктах комунального підприємства «Київський метрополітен» за участю підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Київської аварійно-рятувальної служби, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, органів державної влади.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, із розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців. Усі дії відбуватимуться в межах чинного законодавства.

«Просимо громадян дотримуватися правил особистої безпеки та у разі виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номером «гарячої лінії» ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (044) 253-06-71 або телефонувати на номер 102», – закликає СБУ.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України провела в Луганській області антитерористичні навчання із захисту інфраструктури.

З 12 по 14 травня відбулися антитерористичні навчання Служби безпеки України у Львівській області.

Також Служба безпеки України провела багатоетапні антитерористичні навчання по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних з Росією районах.