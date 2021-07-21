За рік на колії столичного метро потрапляли майже два десятки пасажирів

15 липня чоловік переліз через огорожу на перегоні «Лівобережна» – «Дарниця» і загинув під поїздом

Від початку 2021 року зафіксовано понад 20 порушень правил користування метрополітеном

Минулого року у столичному метрополітені 19 разів пасажири потрапляли на колії та отримали травми різних ступенів. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

За рік було зафіксовано 57 грубих порушень Правил користування метрополітеном. Із них 38 разів – зачепери, які намагалися проїхатися поміж або на вагонах. Більшість порушників були затримані правоохоронцями. Один випадок на перегоні «Видубичі» – «Славутич» закінчився летально.

Від початку цього року трапилося 22 випадки нехтування Правилами користування метрополітеном.

Днями пасажир, який переліз через огорожу на перегоні «Лівобережна» – «Дарниця», загинув під поїздом.

Для вилучення пасажирів з колій у разі потрапляння залучаються безпосередньо машиніст поїзда, працівники поліції, ДСНС та лікарі швидкої. Проведення робіт потребує зупинки руху на певній ділянці лінії підземки.

«Дотримання простих правил метро – не заступати за обмежувальну лінію на пероні станції та триматися за поручень ескалатора – унеможливлює подібні ситуації», – зазначили в метрополітені і закликали пасажирів бути уважними, нагадувати про ризики дітям, підліткам, особливо у період канікул.

Нагадаємо, 15 липня на перегоні «Дарниця – Лівобережна» людина опинилась під поїздом. На «червоній гілці» поїзди тимчасово курсували за маршрутом «Хрещатик – Академмістечко».

До слова, пасажиропотік у київському метро скоротився майже вдвічі порівняно з 2019-м

Читайте також: