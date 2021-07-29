  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Поліція повідомила, скільки безмасочників уполювали в метро за пів року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З метою виявлення порушників карантинного режиму у столичному метро працюють мобільні групи - Поліція повідомила, скільки безмасочників уполювали в метро за пів року
    З метою виявлення порушників карантинного режиму у столичному метро працюють мобільні групи
    Фото: Нацполіція

    Пасажири без масок отримують адміністративні протоколи

    Із початку 2021 року в метрополітені було складено 2437 протоколів щодо порушень правил карантину. Більшість з них стосувалися відмови дотримання маскового режиму. Таку інформацію надало Управління поліції в метрополітені, повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    З особами, які не дотримуються умов карантину, проводиться роз’яснювальна робота. При злісних порушеннях правоохоронці оформлюють випадок відповідно до норм законодавства.

    «Інформування в аудіо і візуальному форматі щодо обов'язкового дотримання маскового режиму та інших передбачених карантинних заходів у метрополітені проводиться постійно. Водночас важливою також є соціальна відповідальність пасажирів за власне здоров'я та людей поряд», - зазначили в метрополітені.

    Метрополітен закликає пасажирів користуватися захисними масками та обирати безконтактні способи оплати проїзду.

    Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін розповів, що потрібно для того, аби в Україні скасували обов'язкове носіння масок.

    У Міністерстві охорони здоров'я України розглядається можливість створення окремих привілеїв для людей, які зробили собі щеплення проти Covid-19.

    Із початку вакцинальної кампанії у столиці зробили 792 281 щеплення: кількість містян, які отримали першу дозу, становить 526 654; повністю імунізованих – 265 627 осіб.

    Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

    Теги: Національна поліція України Київ метро карантин вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція повідомила, скільки безмасочників уполювали в метро за пів року