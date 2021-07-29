Поліція повідомила, скільки безмасочників уполювали в метро за пів року

З метою виявлення порушників карантинного режиму у столичному метро працюють мобільні групи

З метою виявлення порушників карантинного режиму у столичному метро працюють мобільні групи

Пасажири без масок отримують адміністративні протоколи

Із початку 2021 року в метрополітені було складено 2437 протоколів щодо порушень правил карантину. Більшість з них стосувалися відмови дотримання маскового режиму. Таку інформацію надало Управління поліції в метрополітені, повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

З особами, які не дотримуються умов карантину, проводиться роз’яснювальна робота. При злісних порушеннях правоохоронці оформлюють випадок відповідно до норм законодавства.

«Інформування в аудіо і візуальному форматі щодо обов'язкового дотримання маскового режиму та інших передбачених карантинних заходів у метрополітені проводиться постійно. Водночас важливою також є соціальна відповідальність пасажирів за власне здоров'я та людей поряд», - зазначили в метрополітені.

Метрополітен закликає пасажирів користуватися захисними масками та обирати безконтактні способи оплати проїзду.

Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін розповів, що потрібно для того, аби в Україні скасували обов'язкове носіння масок.

У Міністерстві охорони здоров'я України розглядається можливість створення окремих привілеїв для людей, які зробили собі щеплення проти Covid-19.

Із початку вакцинальної кампанії у столиці зробили 792 281 щеплення: кількість містян, які отримали першу дозу, становить 526 654; повністю імунізованих – 265 627 осіб.

Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.