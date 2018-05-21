У київському дитсадку угорці встановлять вікна по 4 тис. грн за «квадрат»

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Підприємство із міста Берегове отримало підряд без конкуренції

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 2 квітня замовило ПП «Смарт Сістемс» ремонт вікон у дитячому садку за 190 тис. грн. Про це повідомляється у системі ProZorrо.

До липня у ДНЗ №543 по вул. Павлівська, 6 виконають поточний ремонт віконних отворів. Зокрема, встановлять п’ять метало-пластикових віконних блоків з обігрівом по 4323 грн/кв. м. Це дорожче від звичайних блоків без обігріву на інших тендерах.

Фірма подала сертифікат відповідності на однокамерні та двокамерні склопакети з моносклом та триплексом з електрообігріваючим покриттям власного виробництва за патентами №113192 Володимира Волковицького та його ж №115468 з Олексієм Деркачем.

На її сайті система опалення HS Glass коштує $180, або 4 714 грн за кв. м без віконного профілю та $240, або 6 285 грн за кв. м із віконним профілем.

Створена у грудні 2016 року «Смарт Сістемс» із міста Берегове Закарпатської області отримала підряд без конкуренції, бо ніхто більше не прийшов на торги. Засновником є компанія «Блекмун Груп» (Будапешт, Угорщина), кінцевим бенефіціаром – угорець Надь Ференц, а директором – Денис Чухліб. Підписантом значиться Душан Стоянович із Берегового – бізнесмен і координатор проектів у Закарпатській області за програмою Норвезького фінансового механізму «Розвиток транскордонної співпраці на угорсько-українській прикордонній території» (HU0013/NA/2005-1/PA-9).

Джерело: Наші гроші