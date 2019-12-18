У центрі Києва знайшли вбитого чоловіка і жінку в крові



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Страшний злочин стався за адресою Лабораторний провулок, 6

За даними поліцейських, трагедія сталося через пограбування жінки безхатченками

У вівторок, 17 грудня, у Лабораторному провулку, 6 у Печерському районі Києва чоловіки знайшли труп знайомого зі слідами насильницької смерті. За викликом на місце прибули екіпажі поліції.

Про моторошну знахідку до поліції повідомили близько 9:30, пише Інформатор.

Як розповіли у правоохоронних органах, поруч з мертвим чоловіком, на якому було видно сліди насильницької смерті, лежала жінка. Вона була в крові. Також у неї був відрізаний середній палець на руці і розірвані вуха.

За попередньою інформацією поліцейських, все сталося через те, що безхатченки пограбували постраждалу жінку.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Деталі інциденту з'ясовуються.

Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня в Голосіївському районі Києва виявили мертву людину. На вулиці Лятошинського, 4а (житловий масив Теремки-2) біля входу в під’їзд дев'ятиповерхового будинку лежало тіло хлопця.