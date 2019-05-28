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    Молодик розгулював по Києву з гранатою в сумці (фото)

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    Поліція з'ясовує походження гранати - Молодик розгулював по Києву з гранатою в сумці (фото)
    Поліція з'ясовує походження гранати
    Фото: Нацполіція

    Вибухонебезпечний предмет відправили на експертизу

    Працівники карного розшуку спільно із дільничними офіцерами Дніпровського управління поліції у рамках операції «Зброя та вибухівка» на вулиці Марка Черемшини помітили підозрілого перехожого та зупинили його для перевірки.

    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, під час поверхневого огляду в сумці молодика правоохоронці виявили гранату Ф-1 та запал до неї. Вилучені предмети направили на проведення експертного дослідження.

    «Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 31-річний уродженець Одеси, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Власник боєприпасу розповів, що тримав гранату як сувенір. Ми перевіряємо його покази і з’ясовуємо походження боєприпасу», – розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

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    Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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    Молодик розгулював по Києву з гранатою в сумці (фото)
    Молодик розгулював по Києву з гранатою в сумці (фото)

    Нагадаємо, у Києві поліцейські метрополітену вилучили у пасажира підземки телескопічну палицю.

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