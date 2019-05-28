У столичній квартирі, з вікна якої випала дитина, знайдено арсенал зброї (фото, відео)



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Слідчі виявили у квартирі предмети, схожі на автомати «ППШ», Uzi, пістолет «Флобер» та багнет-ніж Фото: Нацполіція

Поліцейські оглянули місце, звідки випала дитина, і знайшли зброю

До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Героїв Дніпра трирічна дитина випала з вікна третього поверху. Травмовану дівчинку негайно госпіталізували до медичного закладу. Як повідомили лікарі, вона отримала закриту черепно-мозкову травму та численні забої тіла. Про це інформує прес-служба поліції Києва.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, працівники ювенальної превенції та дільничний офіцер поліції. Поспілкувавшись зі свідками, поліцейські з’ясували, що у момент нещасного випадку мати ходила до школи забирати старшу доньку. Тим часом молодша дитина, яка залишилася сама вдома, вийшла на балкон та випала через вікно на вулицю.

Поліцейські зайшли до оселі оглянути місце, звідки випала дитина. Коли знаходилися на балконі, побачили там предмет, схожий на автомат. Тож на місце викликали кінологічну та вибухотехнічну служби.

«Слідчі провели огляд помешкання та виявили предмети, схожі на автомати «ППШ», Uzi, пістолет «Флобер», патрони та багнет-ніж. Родичка дитини повідомила, що ці речі належать чоловіку сестри, який перебував у зоні ООС та імовірно звідти їх привіз», - розповів начальник Оболонського УП ГУНП у Києві Віталій Биков.

Також правоохоронці перевірили автомобіль чоловіка та вилучили з салону 7 пакунків із порохом, загальною масою 3,5 кг, два боєприпаси «ВОГ», арбалет та саморобний пристрій для відстрілу куль. Поліцейські вилучили небезпечні предмети та направили їх на експертне дослідження.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Поліцейські направили відповідні листи до служби у справах дітей для подальшого супроводу цієї родини.