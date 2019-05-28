Жителя Біляївки викрили у зберіганні арсеналу зброї



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Заходи проводили працівники місцевого відділу поліції під процесуальним керівництвом Іллічівської прокуратури в рамках профілактичного відпрацювання «Зброя та вибухівка»

Під час санкціонованого обшуку в будинку 29-річного біляївця поліцейські виявили дві рушниці, пневматичну гвинтівку, три ножі та понад дві сотні патронів різного калібру. Крім того, в господарській споруді були знайдені три пістолети, корпус від гранати, ручка-пістолет та ще з півсотні патронів.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Чоловік пояснив, що частина зі знайденого дісталася йому у спадок від батька, а про походження решти небезпечних предметів говорити відмовився.





За фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Подальший хід справи буде вирішуватися після отримання результатів експертизи.