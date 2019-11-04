У мешканців Бортничів з кранів потече брудна вода



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Під час промивки мереж водою з крану користуватися не можна

Київводоканал проводить промивку мереж

Згідно зі щорічним графіком у ніч на 5 листопада Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Дарницькому районі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У зону робіт потраплять мережі ж/м Бортничі, а саме:

вул. Крилова,

вул. Воровського,

вул. Івана Франка,

вул. Гоголя,

вул. Левадна,

вул. Мостова,

вул. Шевченка,

вул. Толстого.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 4 листопада на 5 листопада, а саме з 23:00 до 07:00.

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у компанії.

Київводоканал звертає увагу на те, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода, у тому числі у резервуарах, не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.