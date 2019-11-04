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    У мешканців Бортничів з кранів потече брудна вода

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    Під час промивки мереж водою з крану користуватися не можна - У мешканців Бортничів з кранів потече брудна вода
    Під час промивки мереж водою з крану користуватися не можна

    Київводоканал проводить промивку мереж

    Згідно зі щорічним графіком у ніч на 5 листопада Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Дарницькому районі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    У зону робіт потраплять мережі ж/м Бортничі, а саме:

    • вул. Крилова,
    • вул. Воровського,
    • вул. Івана Франка,
    • вул. Гоголя,
    • вул. Левадна,
    • вул. Мостова,
    • вул. Шевченка,
    • вул. Толстого.

    Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 4 листопада на 5 листопада, а саме з 23:00 до 07:00. 

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у компанії.

    Київводоканал звертає увагу на те, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода, у тому числі у резервуарах, не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

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