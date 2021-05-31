Тут народжуються нові літаки. «Антонов» відзначає 75-річчя (фото)

Кличко привітав колектив конструкторського бюро з 75-річчям заснування

Мер Києва Віталій Кличко відвідав державне підприємство «Антонов» та привітав його колектив з 75-річчям заснування. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Дуже приємно сьогодні перебувати на легендарному підприємстві. І дуже приємно особисто привітати вас з великою датою – 75-річчям заснування конструкторського бюро «Антонова». Саме тут творилася історія літаків, які відомі на весь світ. «Антонов» – це один з брендів України, брендів Києва, яким ми маємо пишатися!» – наголосив Кличко.

Мер зазначив, що 120 типів та модифікацій літаків «АН» були вироблені за роки роботи конструкторського бюро. Це, зокрема, і славетний біплан АН-2 і АН-124 «Руслан».

«Ну а наш велетень АН – 225 «Мрія» - унікальний. Цей літак встановив понад 250 рекордів! Саме він доставляє великі гуманітарні вантажі по всьому світу, – зазначив мер Києва. – Ваше підприємство дуже важливе для столиці! Тут працює 9,5 тисяч фахівців різних спеціальностей. Людей, які свій талант, свою енергію спрямовують на створення нових літаків, на створення нових легенд! Вітаю вас із 75-річчям вашого підприємства і бажаю міцних крил, безхмарного неба та нових висот!».