У парку Володимирська гірка кипить робота: Кличко показав відео

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Парк Володимирська гірка

До Дня Києва буде відкрито оновлений парк Володимирська гірка

Наприкінці цього тижня буде відкрито оновлений парк Володимирська гірка у Києві. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Він оприлюднив відео про те, як оновлюють парк. Мер написав, що нині там тривають фінальні роботи.

«Друзі! Як і обіцяли, наприкінці цього тижня відкриємо оновлений парк Володимирська гірка. Там зараз тривають фінальні роботи. Щодня навідуюсь і перевіряю. Буде гарно! І вже наступними вихідними кияни та гості нашого міста зможуть оцінити оновлену зону відпочинку» - написав мер Києва.

За його словами також киплять роботи на Старокиївській горі. Там згодом буде відкрито нові сходи від Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум’яки.

«На Пейзажці також відбувається реконструкція та благоустрій території, укріплення схилу. І вже незабаром це буде сучасна і більш комфортна зона відпочинку в історичному центрі столиці. Київ змінюється! І дякую всім, хто допомагає та вболіває за наше місто!» - відзначив Кличко.

Відкриття оновленого парку Володимирська гірка заплановане на 25 травня, напередодні Дня Києва.