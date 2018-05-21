  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У парку Володимирська гірка кипить робота: Кличко показав відео

    • Розсилка
    Парк Володимирська гірка
    Парк Володимирська гірка

    До Дня Києва буде відкрито оновлений парк Володимирська гірка

    Наприкінці цього тижня буде відкрито оновлений парк Володимирська гірка у Києві. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

    Він оприлюднив відео про те, як оновлюють парк. Мер написав, що нині там тривають фінальні роботи.

    «Друзі! Як і обіцяли, наприкінці цього тижня відкриємо оновлений парк Володимирська гірка. Там зараз тривають фінальні роботи. Щодня навідуюсь і перевіряю. Буде гарно! І вже наступними вихідними кияни та гості нашого міста зможуть оцінити оновлену зону відпочинку» - написав мер Києва. 

    За його словами також киплять роботи на Старокиївській горі. Там згодом буде відкрито нові сходи від Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум’яки. 

    «На Пейзажці також відбувається реконструкція та благоустрій території, укріплення схилу. І вже незабаром це буде сучасна і більш комфортна зона відпочинку в історичному центрі столиці. Київ змінюється! І дякую всім, хто допомагає та вболіває за наше місто!» - відзначив Кличко. 

    Відкриття оновленого парку Володимирська гірка заплановане на 25 травня, напередодні Дня Києва. 

    Читайте також
    Віталій Кличко Київ благоустрій реконструкція кияни парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ