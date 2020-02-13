У PinchukArtCentre скандал: працівники створили профспілку, а їх звільнили



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Про своє звільнення медіатори та гіди артцентру дізналися зі ЗМІ

30 медіаторів і гідів PinchukArtCentre звільнили після того, як вони створили профспілку.

Про це повідомляється на сторінці «Профспілка медіаторів ПАЦ» у Facebook.

«Ми не отримували від керівництва жодних повідомлень чи пояснень. Про те, що медіаторів і гідів вирішили позбутися, ми дізналися від ЗМІ — відповідну заяву зробив наш арт-директор Бйорн Гельдгоф на відкритті нової виставки. Посада медіатора у PinchukArtCentre існувала упродовж 7 років, посада гіда – упродовж 11 років. Очевидно, що справжня причина нашого звільнення полягає у створенні профспілки», - йдеться в повідомленні.

Медіатори та гіди PinchukArtCentre зазначили, що заснували профспілку з метою налагодження діалогу з керівництвом і створення умов для двостороннього розв'язання спільних проблем.

«За два місяці існування профспілки нам вдалося досягти згоди з керівництвом стосовно кількох важливих пунктів. Так ми нарешті домоглися права на лікарняні та оплачувані відпустки. До цього ми були зобов’язані під загрозою звільнення виходити на 9-годинні робочі зміни навіть із жаром та хриплим голосом, а відпустки могли брати лише власним коштом. Трудовий колектив нарешті здобув свій голос і ми дуже цінували прогрес, якого нам вдалося досягти. На черзі було розв'язання питання про розробку посадових інструкцій для медіаторів, приведення випробувального терміну у згоду із законом (у декого з нас він сягав аж 6 місяців), припинення практики збору невиправдано детальної інформації про нас та членів наших родин, офіційне працевлаштування неповнолітніх та укладення колективного договору. Проте керівництво почало чинити спротив. Нашого колегу, який не був працевлаштований офіційно, спробували звільнити фактично. Лише завдяки заступництву профспілки його було належно працевлаштовано. Від деяких представників керівництва почали надходити прямі погрози звільнити увесь колектив. Від нас неодноразово вимагали перелік членів профспілки, а працівникам, що були активними профспілковими діячами, навіть намагалися заборонити вхід у PinchukArtCentre», - розповіли медіатори.

Вони із жалем констатують, що керівництво PinchukArtCentre відмовилося від діалогу.

Працівники PinchukArtCentre розраховують, що ця ситуація приверне увагу до становища, у якому перебувають безліч працівників по всій Україні.