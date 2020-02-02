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    У світі

    Поліція Лондона застрелила терориста, що напав з ножем на людей

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    Поліція Лондона застрелила терориста, що напав з ножем на людей
    Скріншот з відео

    Правоохоронці уточнили, що постраждало двоє людей

    На півдні Лондона чоловік з ножем нападав на людей, унаслідок чого декілька осіб зазнали поранень; поліція застрелила нападника.

    Про це повідомляє My London.

    «В неділю, 2 лютого, офіцери поліції застрелили чоловіка в районі Стретхем після того, як він завдав кільком людям ножових поранень», – йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці уточнили, що постраждало двоє людей.

    За словами речника лондонської поліції, інцидент кваліфіковано як терористичний акт.

    На місці події багато автомобілів поліції та швидка допомога, над цим місцем кружляє вертоліт.

    Нагадаємо, у Лондоні стався теракт.

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