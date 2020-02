Поліція Лондона застрелила терориста, що напав з ножем на людей

Правоохоронці уточнили, що постраждало двоє людей

На півдні Лондона чоловік з ножем нападав на людей, унаслідок чого декілька осіб зазнали поранень; поліція застрелила нападника.

Про це повідомляє My London.

«В неділю, 2 лютого, офіцери поліції застрелили чоловіка в районі Стретхем після того, як він завдав кільком людям ножових поранень», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що постраждало двоє людей.

#BREAKING: Chaotic scenes in a busy streatham high street in London as police shoot dead a knife wielding man, several injured. pic.twitter.com/Oq1AXkBpjx