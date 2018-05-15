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    У пологових будинках Києва пройдуть дні відкритих дверей

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    Під час акції жінки та подружні пари зможуть проконсультуватися із лікарями, пройти обстеження

    Із нагоди Міжнародного дня сім’ї та Всеукраїнського тижня планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я у пологових будинках та жіночих консультаціях Києва пройдуть дні відкритих дверей. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я КМДА.

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    Під час акції жінки та подружні пари зможуть проконсультуватися із лікарями, пройти обстеження, більше дізнатися про питання планування сім’ї тощо.

    Також у рамках Міжнародного дня сім’ї та Всеукраїнського тижня планування сім’ї відбудеться низка інформаційно-просвітницьких заходів у київських «Клініках, дружніх до молоді».

    Заходи до Міжнародного Дня сім’ї та Всеукраїнського тижня планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я триватимуть 13-20 травня 2018 року. З планом їх проведення можна ознайомитися тут.

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