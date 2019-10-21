У вихідні у Києві горіли чотири автомобілі



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Автомобіль Сheri вигорів повністю Фото: ДСНС

В результаті ДТП загорілися автомобілі Сheri та JAC

За минулі вихідні столичними рятувальниками ліквідовано чотири автомобільні пожежі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Так, у неділю, 20 жовтня о 00:35 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на узбіччі дороги на вул. Попудренка, 52, у припаркованому автомобілі Audi виникла пожежа. О 01:00 до чергової частини була передана інформація про повну ліквідацію загоряння. В результаті пожежі пошкоджено електропроводку та моторний відсік.

Наступний виклик надійшов до Служби порятунку вже о 06:25. За наданою інформацією в результаті ДТП між автомобілями Сheri та JAC, яка трапилася на вул. Назарівській, 1, в обох автомобілях виникла пожежа. На місце події виїхали рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 06:46 вогнеборці загасили пожежу. Внаслідок займання автомобіль Сheri вигорів повністю, а в другому автомобілі пошкоджено вантажний відсік.

Того ж дня, о 09:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшов дзвінок про пожежу в автомобілі ВАЗ у дворі 9-поверхового житлового будинку на проспекті Оболонському, 16Є. На місце події було направлено чергове відділення Оболонського району. Займання було ліквідовано за 9 хвилин.

У всіх вищевказаних випадках ніхто не постраждав.

Причини виникнення даних пожеж з’ясовуються.