У Києві протестують проти забудови Протасового Яру
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Учасники акції протесту частково перекрили однойменну вулицю
У Києві протестують проти забудови Протасового Яру. Учасники акції частково перекрили однойменну вулицю. Про це повідомляє «Громадське».
Зазначається, що люди ходять вулицею і скандують «Ні забудові Протасового Яру!»
Учасники акції пропускають по одній автівці.
На акції проти забудови на Протасовому Яру в Києві перекрили трасу pic.twitter.com/d75wI6Vepu— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 мая 2019 г.
Перед водіями, які змушені зупинятися і стояти, вибачаються та додають:
«Коли тут буде три сорокаповерхівки, будете у ще гірших заторах стояти».
Перед частковим перекриттям вулиці Протасів Яр між протестувальниками та чоловіками, які охороняли забудову, сталися сутички. Сторони кидалися одне на одного впродовж 5 хвилин, до бійки не дійшло.
Нагадаємо, 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві близько сотні людей вийшли на акцію проти забудови Протасового Яру.