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    У Києві протестують проти забудови Протасового Яру

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    Коли тут буде три сорокаповерхівки, будете у ще гірших заторах стояти, - говорять протестувальники водіям - У Києві протестують проти забудови Протасового Яру
    Коли тут буде три сорокаповерхівки, будете у ще гірших заторах стояти, - говорять протестувальники водіям

    Учасники акції протесту частково перекрили однойменну вулицю

    У Києві протестують проти забудови Протасового Яру. Учасники акції частково перекрили однойменну вулицю. Про це повідомляє «Громадське».

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    Зазначається, що люди ходять вулицею і скандують «Ні забудові Протасового Яру!»

    Учасники акції пропускають по одній автівці.

    Перед водіями, які змушені зупинятися і стояти, вибачаються та додають:

    «Коли тут буде три сорокаповерхівки, будете у ще гірших заторах стояти».

    Перед частковим перекриттям вулиці Протасів Яр між протестувальниками та чоловіками, які охороняли забудову, сталися сутички. Сторони кидалися одне на одного впродовж 5 хвилин, до бійки не дійшло.

    Нагадаємо, 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві близько сотні людей вийшли на акцію проти забудови Протасового Яру.

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