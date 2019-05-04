У Києві протестують проти забудови Протасового Яру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли тут буде три сорокаповерхівки, будете у ще гірших заторах стояти, - говорять протестувальники водіям

Учасники акції протесту частково перекрили однойменну вулицю

У Києві протестують проти забудови Протасового Яру. Учасники акції частково перекрили однойменну вулицю. Про це повідомляє «Громадське».

Зазначається, що люди ходять вулицею і скандують «Ні забудові Протасового Яру!»

Учасники акції пропускають по одній автівці.

На акції проти забудови на Протасовому Яру в Києві перекрили трасу pic.twitter.com/d75wI6Vepu — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 мая 2019 г.

Перед водіями, які змушені зупинятися і стояти, вибачаються та додають:

«Коли тут буде три сорокаповерхівки, будете у ще гірших заторах стояти».

Перед частковим перекриттям вулиці Протасів Яр між протестувальниками та чоловіками, які охороняли забудову, сталися сутички. Сторони кидалися одне на одного впродовж 5 хвилин, до бійки не дійшло.

Нагадаємо, 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві близько сотні людей вийшли на акцію проти забудови Протасового Яру.